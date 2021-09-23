المهرجان القومي للمسرح يدشن تطبيقا للهواتف الذكية لمتابعة الدورة الـ14

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عن إطلاق تطبيق إلكتروني للمهرجان على الهواتف الذكية، لتسهيل عملية متابعة الفعاليات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي للمهرجان (من هــنا)، أو عبر الرابط (من هنــا).

التطبيق يتيح مواعيد جميع العروض المشاركة في المسابقات

ويشمل التطبيق الجديد، جدولا بمواعيد جميع العروض المشاركة في المسابقات، وخرائط بالمسارح التي تستضيف العروض المشاركة، واللجان التنفيذية ولجان التحكيم، ومنصات المهرجان المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل مواكبة المهرجان التطورات التكنولوجية السريعة وتذليل العقبات أمام الجمهور.

المهرجان يقيم ندوات لجميع المكرمين من الفنانين الأحياء

كذلك يقيم المهرجان لأول مرة ندوات لجميع المكرمين من الفنانين الأحياء، يقدمون خلالها شهاداتهم عن المهرجان وتجاربهم مع المسرح، وهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، الفنان أشرف عبد الغفور، الفنان فاروق فلوكس، الفنان سامي مغاورى، الفنان إميل جرجس.

واستحدثت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح القومي، لأول مرة أيضا إقامة حفلات توقيع لإصدارات المهرجان المقرر إصدارها لعدد من نجوم ورواد المسرح.

وتُقام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وتحت شعار «الكاتب المسرحي المصري».