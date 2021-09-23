القومي للمسرح: تكريم خاص لسمير غانم ودلال عبدالعزيز في الدورة الـ14

أعلن الفنان محمد رياض، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، تكريم عدد من الفنانين خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة المقرر انعقادها في الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، وتتضمن أسماء المكرمين 10 شخصيات من نجوم الفن والكتابة.

أوضح أنه من بين الأسماء التي من المقرر تكريمها في الدورة المقبلة للمسرح القومي، سمير غانم، دلال عبدالعزيز، عبدالله غيث، أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، والناقدة أمال بكير.

إعلان أهم العروض المسرحية والمؤلفات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي شهد إعلان تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان القومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الساعة 7 مساء اليوم، للكشف عن أسماء النجوم المقرر تكريمهم، وإعلان عدد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، والكشف عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، وأهم الإصدارات خلال هذه الدورة وأسماء مؤلفيها.

إلهام شاهين قدمت للمسرح الكثير

وأشار محمد رياض، إلى أن هناك تكريم تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، فضلاً عن تكريم النجمة إلهام شاهين، واصفاً إياها بإبنة المعهد العالي للمسرح التي قدمت الكثير للمسرح، وأعطته الكثير، ولذلك تم اختيارها.

تكريم فاروق فلوكس.. وعبدالغفور يعترض

وضجت القاعة بالتصفيق تحية للفنان فاروق فلوكس الذي حضر المؤتمر، فور الإعلان عن تكريمه.

وعن تكريم الفنان أشرف عبدالغفور، عضو اللجنة العليا للمهرجان، قال محمد رياض، إن عبدالغفور رفض تكريمه بسبب عضويته في اللجنة العليا، متابعا: هو كان محرج جدا، لكن نحن تمسكنا وكان في إصرار على تكريمه لأنه فنان قدير .