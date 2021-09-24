تعرف على موعد اختبارات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، موعد اختبارات التعليم المدمج جامعة القاهرة، في 9 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الحجز يوم 18 سبتمبر الجاري، إذ يتطلب حجز الاختبار صورة من المؤهل وشهادة الميلاد والرقم القومي وموقف التجنيد وقيمة الاستمارة، مشيرة إلى فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات؛ للحصول على شهادات البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج وذلك للفصل الدراسي سبتمبر 2021 امتحانات يناير2022

موعد اختبارات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

وأكد مصدر بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج، يعتبر من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية، والتعليم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة بدأت التعليم المدمج منذ ثلاث سنوات للجمع بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أن التقديم لاختبارات التعليم المدمج بجامعة القاهرة، لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من المؤهلات المتوسطة دفعة 2019 وما قبلها، كما يمكن للحاصلين على دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والعليا التقديم من جميع الدفعات، موضحا أن التقديم بمقر المركز يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

وترصد «الوطن» الجامعات المتاحة في نظام التعليم المدمج، على النحو التالي:

الجامعات المتاحة للتقديم ومنها

- كلية التجارة برنامج علوم الأعمال «محاسبة - إدارة أعمال - تأمين».

- كلية دار العلوم برنامج اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

- كلية الآداب برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية وعلم النفس وتطبيقاته والدراسات التاريخية وحضارات العالم وعلم الاجتماع التطبيقي والنشر والحفظ الرقمي.

- كلية الطفولة المبكرة برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة.

شروط الالتحاق

- مرور عامين على الأقل من الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، ويُستثنى من هذا الشرط الطلاب المصريون المقيمون بالخارج بشرط وجود إقامة سارية وكذلك أبناء شمال وجنوب سيناء.

- اجتياز اختبار القبول.