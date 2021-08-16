طلاب «التعليم المدمج» يؤدون امتحاناتهم بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج في بيان اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج، التي تجري داخل الجامعة، بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وتفقد رئيس جامعة سوهاج، يرافقه المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، عدداً من لجان الامتحانات، التي تُعقد داخل مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم.

واطمأن «عبد الخالق» على مستوى الامتحان وملاءمته للوقت المحدد للإجابة، مشدداَ على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

ومن جانبه، قال مدير مركز التعليم المدمج إن الامتحانات تستمر فى الفترة من 15 حتى 31 من أغسطس الجاري، وتجري على 5 فترات، لافتاً إلى أن حوالي 700 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى برامج علوم الأعمال بكلية التجارة، وبرامج الترجمة، والتاريخ، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والحفظ والنشر الرقمي بكلية الآداب.

واستعرض رئيس جامعة سوهاج، في وقت سابق من صباح اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، آخر مستجدات الوضع لاستقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المركز.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم عرض ما تم إنجازه من أعمال الصيانة والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وشدد على ضرورة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال وتسكين الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.