«سلامة الغذاء» تنفي شائعة انتشار ملح طعام فاسد بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن انتشار ملح طعام فاسد في مختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها ملح الطعام، سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة لدى الهيئة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، مُناشدةً المواطنين عدم شراء أي مواد أو سلع غذائية مجهولة المصدر.

حملات تفتيش دورية على الأسواق

وفي سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على مختلف أسواق المواد الغذائية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المتفق عليها.

الوزراء: يرجى تحري الدقة قبل نشر الأخبار

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للهيئة (nfsa.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).