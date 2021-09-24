انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة بشواطئ الغردقة

انتشل غطاس بمدينة الغردقة جثة شاب غرق بشاطئ فلفلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الغردقة والأجهزة الأمنية، وجرى استدعاء سيارة إسعاف وطبيب الصحة لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

غرق شاب بشواطئ فلفلة بالغردقة

كانت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، تلقت بلاغا من أحد المواطنين بغرق شاب يدعي «م. م»، بشاطئ فلفلة جنوب الغردقة أثناء السباحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

العثور على جثة الشاب في الأعماق

وتطوع حسن فؤاد الطيب رئيس جميعة الإنقاذ البحري السابق، بالبحث عن جثة الشاب في مكان الغرق وتمكن من انتشال جثة الشاب من الأعماق على بعد أمتار من الشاطئ.

وقال حسن الطيب في تصريح لـ«الوطن»، إنه عثر على الجثة في قاع البحر بعد تحديد موقع الغرق، وتمكن من انتشالها دون أدوات الغطس والخروج بها إلى الشاطئ وتسليمها للأجهزة الأمنية التي حررت محضرا بالواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة عثرت على جثة رجل في العقد السادس من العمر يحمل جنسية أجنبية في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، وبالفحص تبين وجود قطع بشرايين الأيدي ويرجح أن تكون واقعة انتحار ولا وجود لأي شبهة جنائية وراء الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.