بدء فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون بالممشى السياحي

بدأت فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون فى دورته الخامسة بمنطقة الممشى السياحي المفتوح، جنوب المدينة، اليوم الأربعاء، بمشاركة 120 فنانا من 12 دولة مختلفة أبرزها «مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين»، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وكشف الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس الكرنفال، أن الفنانين المشاركين بدأوا أعمال المهرجان بمنطقة الممشى السياحي المفتوح وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

حضور قوي لشخصيات كبيرة

وأوضح «حميدة»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن فعاليات الكرنفال بدأت بالرسم على الزجاج والألواح الشراعية في شكل فني جمالي يجسد فيه الفنانون مجسمات ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحية.

وأكد أن كرنفال الغردقة يشهد هذا العام حضورا قويا من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة في 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، وهي «التشكيل المجسم والرسم، التصوير على المجسمات، السيرف بورد، وفرق موسيقية واستعراضية يوميًا»، ويعرض الفنانون أعمالهم أمام الجمهور بالممشى السياحي.

إهداء للدولة.. مجسم باسم «هرم السياحة»

وأضاف أن جميع الفنانين والفنانات سيشاركون في تكوين مجسم لوني تحت اسم «هرم السياحة والفنون»، وهو مجسم ضخم سيتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفني الضخم، مؤكدا أن حفل الختام سيحضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تزامنا مع يوم السياحة العالمى والذي يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

وزارة السياحة تحتفل بيوم السياحة العالمي في الغردقة

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم فاعلية في الغردقة بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق الاحتفال به يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، في إطار تضافر الجهود بين القطاع السياحي الحكومي والخاص لتكون هذه الفعالية هي الأولى ضمن سلسلة الفاعليات الترويجية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.