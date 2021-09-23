محافظ أسيوط ورئيس «الأبنية التعليمية» يتفقدان إنشاءات مدرسة بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنشاءات مدرسة «عمر طه»، للتعليم الاساسي بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد.

حضر الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب.

تفقد أقسام مدرسة عمر طه للتعليم الأساسي

واطلع المحافظ ومرافقوه على أقسام المدرسة التي يجري إنشاؤها بطاقة 15 فصلا دراسيا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه وتنفذها وتشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم وتساهم بشكل كبير في استيعاب طلاب التعليم الأساسي في المناطق المحيطة وتابع المحافظ معدلات التنفيذ مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية.

المشروع القومي لتطوير الريف المصرى

وقال محافظ أسيوط إن المدارس الجديدة التي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه، لافتًا إلى أن ما شهدته الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية التي تمت والتي يجري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه تعد تحديًا غير مسبوق.