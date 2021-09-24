فيلم «عروستي» يحقق 507 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه

استطاع فيلم «عروستي» أن يتفوق على باقي الأفلام المعروضة، ويحقق ما يقرب من 507 ألف جنيه، في ثاني أيام عرضه أمس الخميس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، حيث أن الشركة المنتجة قررت طرح الفيلم أول أمس بدور العرض بعد عدّة تأجيلات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، واستكمال التصوير ودخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.

برومو فيلم عروستي يقترب من 50 ألف مشاهدة

ويبحث الجمهور عن برومو فيلم عروستي قبل دخول السينمات، وقد حقق البرومو ما يقرب من 50 ألف مشاهدة على اليوتيوب، والذي تضمن بعض المشاكسات بين بطلي العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، من خلال لعبة عروستي.

أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد عروستي

لايزال الفنان أحمد حاتم يروج للفيلم من أجل جذب انتباه المشاهدين، ونشر «حاتم»، بطل الفيلم، برومو «عروستي» عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام»، وعلق: «أخبار جواز الصالونات ايه؟.. الإعلان التشويقي لفيلم عروستي»، وشاركت أيضا الفنانة جميلة عوض بطلة الفيلم، جمهورها البرومو، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، معلقة: «أيه اللي يكسب قصة حب ولا جواز صالونات.. الإعلان التشويقي لفيلم عروستي».

الأفلام المنافسة بدور العرض

وتصدر فيلم «عروستي» إيرادات أمس بدور العرض، وتفوق على 8 أفلام أخرى؛ منها «ماكو»، و«الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، و«موسى» للمخرج بيتر ميمي، و«200 جنيه»، والعارف لأحمد عز، و«30 مارس» لدينا الشربيني، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز، و«مش أنا» لتامر حسني.