الصحة تطلق «معا نطمئن.. سجل الآن» في أسوان اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، لتشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

تسجيل أكثر من 54 ألف مواطن لتلقي اللقاح بـ«معًا نطمئن.. سجل الآن» بـ21 محافظة خلال 9 أيام

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، بحسب بيان عن الوزارة، إلى تسجيل 54 ألفا و267 مواطنا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ21 محافظة التي انطلقت بها على مدار الأسبوع الماضي، إضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 57 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت مجاهد، إلى تخصيص 3 أتوبيسات رئيسية، وسيارات مجهزة تجوب محافظة أسوان اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن اللقاحات، مؤكدًا أنّ المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية، يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، وتستمر لمدة شهر بدلاً من 10 أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لافتا إلى تجهيز مراكز شباب بالمحافظة التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، كما جرى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وقال مجاهد، إنّ الحملة انطلقت قبل نحو 10 أيام، ووصلت إلى محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، المنوفية، السويس، البحيرة، قنا، الأقصر)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

يُذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد قبل نحو 10 أيام تدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.