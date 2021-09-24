رغم أزمة كورونا.. أوروبا ترشح جيبريسوس لولاية ثانية لـ«الصحة العالمية»

رغم تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، رشحت غالبية دول «الاتحاد الأوروبي»، أمس الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس، «56 عاما»، لولاية ثانية، قبل ساعات من انتهاء موعد تقديم الترشيحات لهذا المنصب، فيما سحبت إثيوبيا دعمها له بسبب النزاع الدائر في إقليم «تيجراي» الواقع شمال البلاد.

وتولى «جيبريسوس» المنحدر من «تيجراي» في 2017، منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت ألمانيا أعلنت رسميا، أمس الأول الأربعاء، أنها رشحت «جيبرييسوس»، لولاية ثانية. وفي الساعة السادسة مساء بتوقيت جنيف « 06:00 مساءا بتوقيت القاهرة» انتهت المهلة المحددة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لإرسال أسماء مرشحيها لهذا المنصب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن جيبرييسوس لم يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية.

وتصوت الدول الأعضاء لاختيار المدير العام المقبل للمنظمة في اقتراع سري خلال جمعية الصحة العالمية التي تلتئم في مايو المقبل، فيما تبدأ الولاية الجديدة للمدير العام في 16 أغسطس 2022، وتستمر 5 سنوات.

إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» تتخطى حاجز 208 مليون حالة

وارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره في أواخر عام 2019، إلى 231356228 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4741625 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 208027975 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2434 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 2434 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 295132 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمنالية للوفيات إلى 2434 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات المكسيك إلى 3608976 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 11808 إصابة جديدة بـ«كورونا» و748 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3608976 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 274139 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 315 إصابة جديدة و 14 حالة وفاة، كما سجلت الوزارة 75 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31741 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2172 حالة وفاة، بينما بلغ مجموع حالات التعافي إلى 23298 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

من جانبها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن الإصابات الجديدة تركزت في محافظة اللاذقية بواقع 75 إصابة، تلتها العاصمة «دمشق» بواقع 55 إصابة، ثم حلب بـ50 إصابة.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسلمها ثالث دفعة من لقاحات كورونا، عبر برنامج «كوفاكس» العالمي لتوزيع اللقاحات، وقال المتحدث باسم الوزار علي الوليدي، إن 356 ألف جرعة من «لقاح أسترازينيكا» وصلت إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، فيما أوضح وزير الصحة، قاسم بُحيبح، أن اللقاحات ستوزع على أناس تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من أسترازينيكا.