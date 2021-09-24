ضبط شخصين سرقا أجنبيين بالإكراه على كورنيش مصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من شخصين يحملان جنسية أجنبية- أحدهما مصاب بجرحين قطعيين- بتعرضهما للسرقة بالإكراه، حال سيرهما بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم للتنزه، حيث فوجئا بشخصان قاما باستيقافهم، وتعديا عليهما محدثين ما به من إصابات، واستوليا على هاتف محمول يملكه أحدهما تحت تهديد السلاح.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدري الإستروكس والبودرة- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة، أحدهم خاص بالمجني عليه المصاب- 2 سلاح أبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.