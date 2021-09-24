تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث تم ضبط (1171) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ضبط (1171) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي إطار مكافحة جرائم الغش التجاري، لقطع الغيار المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركيا «مجهولة المصدر» شائعة الاستخدام بمراكز صيانة السيارات غير المرخصة، فقد إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة نوعية مكبرة بالإشتراك مع مديريات أمن (القاهرة – الجيزة - القليوبية) بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (9) قضايا بإجمالي مضبوطات (7200) قطعة غيار سيارات بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، أبرزهم ضبط المدير المسؤول عن مركز صيانة بدون ترخيص، بإجمالي مضبوطات بلغت (2915) قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر.

ضبط 6,75 طن كبدة مستوردة بدون بيانات مجهولة المصدر

كما تم ضبط 6,75 طن «كبدة مستوردة»، بدون بيانات «مجهولة المصدر»، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 2 طن «مقطعات وفليه دواجن»، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 5 أطنان ملح سياحات، معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامها في الأغراض الغذائية، و250 كيلو جرام «منفحة» منتهية الصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط 5 أطنان «مربى» مُعبأة داخل براميل بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط بدال تمويني بسوهاج وبحوزته 7,25 طن دقيق بلدي مُدعم

كما تم ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة سوهاج وبحوزته (7,25 طن دقيق بلدى مُدعم) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة تقدر بقيمة بـ 44950 جنيه.

وتم ضبط 15,21 طن «ملح سياحات – حامض خليك – قشر صابون - أحبار» مُعبأة داخل عبوات برميل مستندات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الصبغة والألوان الصناعية بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط 2 طن «بودرة طفايات - صبغة حمراء» بدون مستندات «مستلزمات إنتاج»، و350 قطعة طفاية حريق مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات «منتج نهائي»، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج طفايات الحريق بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وتم ضبط سائق بشركة أدوية بمحافظة القاهرة «له معلومات جنائية»، وبحوزته (41860 قرص أدوية مخدرة.

ضبط 14 ألف متر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة

وتم ضبط 14000 متر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة، و720 قطعة أدوات كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط المدير المسؤول عن مخزن تابع لشركة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وبحوزته 10,10 طن مخصبات زراعية) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستخدام الزراعي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المعسل «بدون ترخيص»، بمحافظة الجيزة وبحوزته (6224 عبوة معسل) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.