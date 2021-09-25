انتهاء التصويت لإعلان الأطفال الفائزين بمسابقة «كل نقطة بتفرق».. اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشر ليلا، سينتهي التصويت لإعلان الفائزين بمسابقة رسم أو تصميم بوستر يهدف للتوعية بأهمية تغيير سلوكيات ترشيد استهلاك المياه وتبني حلول وأفكار مبتكرة، والتي يشارك فيها الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة من 8 سنوات إلى 13 سنة، وأن يكون المتسابق أحد متابعي صفحة كل نقطة بتفرق على «فيس بوك».

شير وكومنت على رسمتك من جوه الپوست نفسه على صفحة كل نقطة بتفرق

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «يلا الخطوة الجاية عليك.. خلى أسرتك وجيرانك وكل أصحابك يعملوا لايك وشير وكومنت على رسمتك من جوه الپوست نفسه على صفحة كل نقطة بتفرق.. وأكتر تفاعل على الرسمة (لايك وشير وكومنت) هيبقى من الفائزين بالمراكز الأولى.. وماوتنسوش تقولوا لأصحابكم يعملوا لايك لصفحة كل نقطة بتفرق».

حصول أول 5 مراكز فائزة على تابلت

وأضافت الشركة في منشورها «أول خمسة مراكز هيفوزوا معانا بتابلت والـ 8 مراكز التاليين هيفوزوا بجوائز تانية.. وحنطبع نتيجة السنة الجديدة عليها الرسومات الفائزة.. وحنطبع رسمتك پوستر كبير ونعلقها في فصلك وفي مدرستك علشان كل أصحابك يعرفوا أنك فنان كبير وبتحافظ على الميه.. حظ سعيد لكل المتسابقين».

حذف أي كومنت غير مطابق للشروط التي أعلنت لكل المتسابقين

وأوضحت أنه لسهولة تجميع النتائج وتحديد الفائزين الأوائل في المسابقة، ونظراً لعدم التزام البعض بالقواعد والشروط لعمل الكومنتات والاستمرار في عمل كومنتات بشكل غير صحيح حيتم حذف أي كومنت غير مطابق للشروط اللي أعلناها لكل المتسابقين بكل وسائل الاتصال «رسالة واتساب + اتصالات تليفونية + پوست على الصفحة»، مضيفة أنها تتمن للجميع حظا سعيدا في جمع أكبر عدد من النقاط بالطريقة الصحيحة وطبقاً للشروط والقواعد المعلنة والمنظمة للمسابقة.

وأشارت الشركة القابضة إلى أنه تقدم للمسابقة الكثير من الأطفال من الجنسين من مختلف محافظات مصر، وقام بالتقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الثقافة ووزارة الموارد المائية والري، لافتة إلى أنه تم مراعاة الشروط ومعايير التقييم التي تم الإعلان عنها في بداية المسابقة، كان من أهمها أن أفكار الرسومات تكون من إبداع وابتكار الطفل نفسه، وبالتالي تم استبعاد كل الرسومات المنقولة من الإنترنت.