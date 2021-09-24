زوجة نضال الشافعي لـ«الوطن»: بخير وسيتابع مع طبيبه بعد مغادرة المستشفى

قالت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب خروج زوجها من المستشفى، اليوم الجمعة، بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي بعد إجرائه عملية جراحية في القولون، الثلاثاء الماضي، إن زوجها بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وشكرت هند، من خلال «الوطن»، كل من سأل عن زوجها الفنان نضال الشافعي، في هذه الأزمة الصحية، مضيفة أن زوجها سوف يستمر في المتابعة مع طبيبه المعالج خلال الفترة المقبلة.

التفاصيل الكاملة لأزمة نضال الشافعي الصحية

وتعود بداية الأزمة الصحية لنضال الشافعي إلى خلافه مع المنتج مدحت سعد، واعتراضه على عدم تحقيق الأخير لاتفاقه معه عن فيلمه الجديد «ميني بار»، حيث كتم نضال غضبه في قرارة نفسه، قبل شعوره بالآم داهمته، ودفعته للتوجه إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على نفسه.

وغادر نضال المستشفى في اليوم نفسه، ولكن الآلام داهمته مجددا لتكشف الفحوصات والأشعة وجود ثقب في القولون، حيث قرر الطبيب المعالج دخوله غرفة العمليات في الليلة نفسها، خاصة وأن القولون كان على وشك الانفجار، ما كان سُيعرض حياة الفنان للخطر.

وحرص عدد من النجوم والنجمات على زيارة نضال الشافعي في المستشفي للاطمئنان عليه، ومنهم منة فضالي، أحمد زاهر، أحمد السعدني، مدحت تيخة، المخرج خالد جلال، المخرج حسني صالح، ألفت عمر وغيرهم.

مشاركة نضال الشافعي في فيلم «ميني بار»

يذكر أن نضال الشافعي، لم ينتهِ بعد من تصوير أحداث أفلامه «ميني بار»، ومن المقرر استئناف تصويره عقب انتهاء فترة النقاهة التي سُيحددها طبيبه المعالج، ويشارك في بطولة الفيلم صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، شيما الحاج وكوكبة من النجوم.