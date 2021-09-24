العربية الأولى التي تترشح لها.. معلومات عن جائزة منة شلبي

تصدرت جائزة منة شلبي محركات البحث على الأنترنت، وذلك بعد ساعات من إعلان ترشيحها لجائزة «إيمي» الدولية في فئة أفضل ممثلة، عن أدائها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، لتكون المصرية والعربية الأولى التي ترشح للجائزة عن عمل ناطق باللغة العربية.

ماهي جائزة منة شلبي

تساءل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن طبيعة جائزة منة شلبي، وهي جائزة تنظمها الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، وتسمى جوائز «إيمي» العالمية، وتمنح للأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم انتاجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل مجموعة كبيرة من الفئات منها فئة أفضل ممثلة التي ترشحت فيها منة شلبي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» العالمية في نسختها الـ 49، في 22 نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين خلال الحفل المقام في ولاية نيويورك الأمريكية.

وترشحت منة شلبي للجائزة عن دورها في «في كل أسبوع يوم جمعة»، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وتؤدي الممثلة المصرية ضمن أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات، شخصية «ليلى» أو «نور» التي يدفها ماضيها للزواج من «عماد» الذي يعاني من اضطراب عقلي، ويرتكبان معا جرائم قتل في يوم الجمعة من كل أسبوع.

نبيل الحلفاوي عن جائزة منة شلبي: «لم تفاجئني»

وحظى ترشيح منة شلبي للجائزة باحتفاء كبير بين الفنانين والسينمائيين، من بينهم الفنان نبيل الحلفاوي، الذي نشر عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «أسعدني خبر ترشيح منة شلبي لجائزة إيمي لكنه لم يفاجئني».

وتابع: «يؤكد ما سبق بأن أكثر الفنون الدرامية تقدما لدينا هو التمثيل، وأن العديد من ممثلينا لو كانت أتيحت لأعمالهم فرصة التواجد دوليا لاقتنصوا الجوائز فهم لا يقلون عن الممثلين العالميين».

وعلى مدار مشوارها الفني حصدت الفنانة منة شلبي عددا من الجوائز من الفعاليات والمهرجانات السينمائية المصرية والعربية، منها جائزة المهر الطويل لأفضل ممثلة في الدورة الـ 12 من مهرجان دبي السينمائي، عن دورها في فيلم «نوارة» للمخرجة هالة خليل، بالإضافة إلى جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.