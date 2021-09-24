منة شلبي وروزالين البيه وخالد عبدالله.. مصريون على أعتاب العالمية

نجح عدد من الفنانين المصريين خلال الفترة الماضية في المشاركة في عدد من التجارب الدرامية والسينمائية خارج حدود الوطن العربي، حيث أهلهم أدائهم المتزن وقدراتهم التمثيلية القوية على خوض غمار المشاريع الكبيرة ذات الصبغة العالمية وأصبحوا على أعتاب مرحلة جديدة يحملون فيها اسم مصر.

خالد عبدالله ضمن فريق الموسم الخامس من «The Crown»

كشف فريق عمل الجزء الخامس من المسلسل الشهير «The Crown»، عن اختيار الممثل المصري خالد عبدالله لأداء شخصية دودي الفايد، وريث رجل الأعمال الشهير محمد الفايد، والذي دخل في علاقة مع الأميرة الراحلة ديانا، وذلك ضمن أحداث المسلسل الذي يتناول حياة العائلة الملكية في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يكون جاهز للعرض في 2022.

وتبلغ ميزانية الإنتاج المقدرة بـ 260 مليون دولار، ما يجعله واحد من أغلى المسلسلات التلفزيونية في التاريخ، وحظت المواسم السابقة بنسب مشاهدات مرتفعة على المنصة الإلكترونية وذلك بخلاف 63 ترشيحًا لجائزة «إيمي» عن المواسم الأربعة الأولى، وفاز منهم بـ 21 جائزة، كما فاز المسلسل مرتين بجائزة جولدن جلوب لأفضل مسلسل تلفزيوني درامي.

ولا تعتبر تلك التجربة الأولى لخالد عبدالله في السينما العالمية حيث سبق وشارك في عدد من الأعمال الهامة منها «The Kite Runner»، و«Green Zone» بالإضافة إلى فيلم «United 93».

روزالين البيه تشارك في بطولة «Jigsaw»

بينما تشارك الممثلة المصرية روزالين البيه في بطولة مسلسل جديد على شبكة «نتفليكس»، بعنوان «Jigsaw»، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية حول واقعة سرقة سندات بمبلغ 70 مليار دولار أمريكي في «مانهاتن» خلال إعصار ساندي.

ويضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من الممثلين أصحاب الأسماء الكبيرة من مختلف دول العالم من بينهم الدنماركي جيانكارلو اسبوزيتو، والبريطاني روفوس سيويل، بالإضافة إلى الإسبانية باز فيجا.

وعبرت روزالين البيه عن سعادتها بالتعاون مع هؤلاء الممثلين في عمل واحد، قائلة لـ «الوطن»، إنها كانت تشاهد هؤلاء الممثلين على مدار سنوات ولكنها الآن جزء من مشروع يجمعها بهم، مؤكدة أن تلك التجربة سوف تضيف لها الكثير.

منة شلبي العربية الأولى في ترشيحات «إيمي» الدولية

ولا يغيب اسم الفنانة منة شلبي عن القائمة التي أصبحت أول ممثلة مصرية وعربية ترشح لجائزة «إيمي» الدولية عن فئة أفضل ممثلة عن عمل ناطق بالعربية، وذلك عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم الجمعة»، لتنافس على الجائزة في مواجهة 3 ممثلات هما الإنجليزية هايلي سكوايرز، الإسبانية أني جابارين بالإضافة إلى الإيطالية فاليريا بيرتوشيللي.