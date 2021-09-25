حالة الطقس اليوم 25-9-2021.. انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتوقع الخبراء، وجود شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه (1.5: 2.25) متر، بينما تكون الملاحة في البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من (2.5: 3) متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 28 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 28 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 29 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 28 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 28 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 30 21

بني سويف 30 21

المنيا 31 22

أسيوط 31 22

سوهاج 33 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 24

إدفو 37 24

أبو سمبل 38 27

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28.