أستاذ فيروسات يكشف سبب فقدان الشم والتذوق لفترة طويلة بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إن العالم يشهد طفرة كبيرة في زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تحث المصريين بشكل ما على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار.

تطعيم 40% من المصريين باللقاحات أمر ممكن

وأكد أن وزارة الصحة إذا ما استمرت في حملات التلقيح بنفس الوتيرة، يمكنها تطعيم نحو 40% من المواطنين، مشددًا على أنه لا يوجد خطر من الحصول على لقاحات كورونا، ولفت إلى أن فيروس كورونا يتسبب في إتلاف مستقبلاته، فلو أصيب الشخص بعدد كبير من الفيروسات، فإن الجسم سيحتاج إلى فترة زمنية لتعويض التلف خلال فترة قصيرة أو شهور طويلة، وهو ما يعتمد على نسبة التلف وقوة المناعة، وما إذا كان الشخص مصابا بأمراض أخرى أم لا، وهو ما يفسر فقدان حاستي الشم والتذوق لفترة طويلة حتى بعد التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف الشبيني خلال لقاء عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنه يجب الحصول على لقاحات كورونا للتقليل من فرص دخول المستشفيات، مشيرًا إلى أن مصر حظت بتوفير عدد كبير من جرعات اللقاح وتدشين مصنع في مدينة 6 أكتوبر لإنتاج الجرعات، بالإضافة إلى الجرعات المختلفة التي تحصل عليها مصر، وهو ما يقلل من انتشار العدوى بمصر.

مصر من أكبر دول المنطقة التي حصلت على اللقاحات

وتابع، أن مصر من أكبر دول المنطقة التي حصلت على نسبة كبيرة من اللقاحات تجاوزت 8%، في حين أن بعض الدول لم تتجاوز نسبة حصول مواطنيها على اللقاحات نصف بالمائة، مشددًا على أهمية التوزيع العادل للقاحات، وأن منح لقاحات كورونا لأكبر عدد من الناس أفضل من الجرعة الثالثة، لأن اللقاح يحفز الجهاز المناعي فيبدأ في تقليل عدد المواطنين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات.

وأكد أن هناك اتجاها لتطعيم الأطفال أكبر من 5 سنوات للحذر من متحور دلتا الذي أدت الإصابة به إلى زيادة العدوى بين الأطفال، وهو ما يتم معه السيطرة على زيادة قدرة انتشار الفيروس في الأوساط المختلفة.