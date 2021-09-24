95٪ من العاملين بتعليم جنوب سيناء حصلوا على لقاح كورونا

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة العاملين في المدارس والإدارات الذين حصلوا على لقاح كورونا بلغت 95٪، مشيرا إلي أن جميع العاملين في تعليم جنوب سيناء سيتم تطعيمهم قبل نهاية هذا الشهر وهي أعلى نسبة بين المحافظات.

وأضاف «عقل»، في تصريح لـ«الوطن»، أن 100٪ من العاملين سجلوا على الموقع الإليكتروني الخاص بوزارة الصحة من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا.

تطعيم العاملين داخل المديريات والمستشفيات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة ساعد في حصول جميع العاملين بالتربية والتعليم على اللقاح، حيث حدد عدة مستشفيات لتلقي الجرعة الأولى والثانية في كل مدينة، كما جرى توفير قوافل لتطعيم العاملين داخل ديوان عام المديرية ودواوين الإدارات المختلفة.

وقدم الشكر لجميع العاملين الذين بادروا للحصول على اللقاح، ووزارة الصحة التي وفرت أكثر من 5000 جرعة من المصل حتى الآن للعاملين في التربية والتعليم.

لقاء تنسيقي مع مديري الإدارات قبل بدء الدراسة

ولفت إلى عقد لقاءًا تنسيقيا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مع مديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى التنبيه على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ قرارات الوزير الخاصة بإعفاء بعض الفئات من المصروفات الدراسية منها أبناء الشهداء، أبناء ذوي القدرات الخاصة، أبناء العاملين في التربية والتعليم، وشدد على ضرورة متابعة وصول الكتب الدراسية ومراجعة التعديل الجديد بالنسبة للصف الرابع الابتدائي.