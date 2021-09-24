«عنان»: التوزيع العادل للقاحات كورونا خلال 6 أشهر يضمن القضاء على الجائحة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم يمكنه القضاء على جائحة كورونا إذا كان توزيع اللقاحات عادلًا: «في إيدينا ننهي الجائحة دلوقتي، لو العالم كله اتفق إن كل الجرعات الموجودة تتوزع دلوقتي خلال 6 شهور هنوصل لمناعة القطيع، ساعتها الجائحة كلها هتخلص، لكن السياسة الدولية تعرقل انتهاء القضية».

وأضاف «عنان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر شاشة «dmc»، أن العالم يقف في مفترق طرق، إما التوزيع العادل للقاحات أو التربح من لقاحات كورونا، فبعض الدول تخزن اللقاحات رغم أنها تفسد سريعا، كما أن 10% فقط من سكان أفريقيا حصلوا على اللقاحات.

سر تبرع الولايات المتحدة بلقاحاتها

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت إلى التبرع بعدد كبير من جرعاتها بسبب تعرضها للضغط إثر إعلانها اعتزام منح الجرعة التنشيطية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، لافتًا إلى أنه منذ شهرين جرى توزيع كمية ضخمة من لقاحات كورونا قبل أسبوعين من انتهاء صلاحيتها.

وأوضح أن اعتماد لقاح كورونا المصري للسفر في 12 دولة أوروبية، سيقلل الضغط على لقاح أسترازينيكا واللقاحات الأخرى المطلوبة للسفر، موضحًا: «السفر سيصبح أسهل، وسيطمئن الناس، فقد وافقت سويسرا وإسبانيا والسويد وهولندا على اللقاح المصري الصيني، كما أن منظمة الصحة العالمية اعتمدتها».

عدد الدول التي اعتمدت اللقاح المصري سيزيد

وأكد «عنان» أن عدد الدول التي اعتمدت اللقاح المصري سيزيد، وسيعتمده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فالأمر مسألة وقت، لأن الصين من أقوى دول العالم في تصنيع اللقاحات، وحصل على لقاح سينوفاك الصيني نحو مليار شخص، ويمنع الإصابة الخفيفة بنسبة 50% و99%.

وأشار إلى أن هناك أكثر من شرط لتصنيع اللقاح محليا، منها أن يكون اللقاح المنتج في مصر مطابقا للمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضمان مأمونية اللقاح، مشددًا على أن مصر لها باع كبير في صناعة الأدوية حيث تعتبر الدولة الأفريقية الأكبر في هذا المجال.