آخر تطورات غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية

لا تزال أزمة غلق المجال الجوي الجزائري مستمرة، حيث قررت الجزائر، يوم الأربعاء الماضي، أن تغلق بصورة فورية مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

تبون يقرر غلق المجال الجوي الجزائري

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: «ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وقد خصص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي».

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية: «قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم الأربعاء»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه، قال مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية، إن قرار الجزائر لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا إلى تونس وتركيا ومصر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

تغيير مسار الرحلات الجوية

ووصف المصدر المغربي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثر ذلك على الشركة بأنه «غير كبير»، موضحا أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

يذكر أن الجزائر قطعت في 24 أغسطس الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه بممارسة «أعمال عدائية» ضدها.

وظل المجال الجوي بين المغرب والجزائر مغلقا منذ 17 مارس الماضي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولم يكن المغرب ضمن سبعة بلدان أعيد فتح الأجواء الجزائرية بوجهها في 1 يونيو، وستبقى بالتالي مغلقة أمام طيران المملكة حتى إشعار آخر في ظل دخول العلاقات بين الطرفين في نفق مظلم، بحسب فرانس برس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن الرحلات الجوية بين البلدين لم تستأنف منذ تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا، والجزائريين الراغبين بالسفر إلى المغرب يسافرون عن طريق تونس.