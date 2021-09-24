تفاصيل انتحار سيدة من أعلى كوبري أرض اللواء: طليقها حرمها من رؤية أطفالها

كشفت مباحث الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، تفاصيل انتحار سيدة من أعلى كوبري أرض اللواء في الجيزة، إذ بينت التحريات أن السيدة المنتحرة في العقد الثالث من العمر، وتمر بأزمة نفسية سيئة بعد انفصالها عن زوجها، وحدوث مشاكل زوجية بينهما، بسبب حرمانها من رؤية الأطفال، وأن حالتها النفسية ازدادت سوءا بسبب حرمان طليقها لها من رؤية أطفالها، فتوجهت أعلى كوبري أرض اللواء، وألقت بنفسها فسقطت على الأرض مصابة بكسور وكدمات بالغة ماتت على أثرها.

حرمان السيدة من رؤية أطفالها سبب انتحارها

وأفادت تحريات المباحث، أن سيدة أرض اللواء، لفظت أنفاسها الأخيرة، خلال محاولات إسعافها في المستشفى بعد أن نقلتها فاقدة للوعي، وأثبت التقرير الطبي أن السيدة دخلت في غيبوبة كاملة من جراء إصابتها بكدمات وتهشم بالرأس بسبب سقوطها من مكان مرتفع أدى لمصرعها بعد ساعات من إصابتها، وأنها انتحرت في الساعات الأولى من صباح اليوم أي قبل الفجر بوقت قليل.

خلافات أسرية بين سيدة أرض اللواء وطليقها

وأوضحت التحريات، أن سبب الانتحار وجود خلافات أسرية بين السيدة وطلقيها، واستمعت النيابة لأسرة السيدة التي قالت إنها تمر بحالة نفسية منذ عدة أشهر بسبب طلاقها وحرمانها من رؤية طفليها، وهما ولدين أعمارهما 5 و7 سنوات، وبحسب رواية والدة السيدة المنتحرة، فإن ابنتها انفصلت عن زوجها منذ شهر، لكن الخلافات ظلت بينهما مستمرة بسبب عدم تمكينها من رؤية طفليها.

تشريح جثمان سيدة أرض اللواء

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وتبين من التحريات أن الواقعة عبارة عن انتحار وليس فيها أي شبهة جنائية.