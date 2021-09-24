«كرسي متحرك» لجورج وسوف في حفل الليلة بالأردن خوفا من مدرجات مسرح «جرش»

بعد غياب دام لما يقرب من 20 عاما، يعود سلطان الطرب جورج وسوف للغناء من جديد على مسرح «جرش» الثقافي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ليقابل جمهوره الأردني والعربي هناك.

طوارئ في مهرجان «جرش» بسبب الظروف الصحية

وعلمت «الوطن»، أن إدارة المسرح جهزت كرسي متحرك للفنان الكبير، نظرا لاحتياجه له في حال عدم مقدرته على صعود درجات المسرح، مثلما يحدث معه في الحفلات التي يكون فيها المسرح على درجة أعلى من درجات الجمهور.

في حين كان أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش للثفافة والفنون، قد كشف أيضا عن تواجد 3 عيادات طبية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف وأطباء وممرضين ومسعفين متواجدين، داخل مكان المهرجان على مدار الساعة، خوفا من تكرار ما حدث في حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

ياه على الزمن.. آخر أغنيات جورج وسوف المصرية

وأشار سماوي، في تصريحات لإحدى الصحف الأردنية، عن أن المهرجان وضع تشديدات طبية وطارئة للفنانين والجمهاير خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشدو جورج وسوف، في حفل اليوم، بنخبة من أهم وأشهر أغنياته منها: «حلف القمر، وصابر وراضي، وكلام الناس، وسيرة الحب، وقلب العاشق دليله، ويا بياعين الهوى، وملكة جمال الروح، ولو نويت».

جورج وسوف كان قد طرح مؤخرا أغنية «ياه عالزمن» من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، هندسة صوتية هاني محروس، تسجيل آلات استديو «إم ساوند»، وتسجيل صوت الفنان استوديو هادي شرارة، إيلي بربر. وكانت أولى أغنياته المصرية لعام 2019، كما أنها اول أغنية مصرية له من العام الماضي حينما طرح أغنية ملكة جمال الروح.