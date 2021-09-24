«ويك إند الإسكندرانية».. فسحة على الكورنيش ومشاهدة «غروب الخريف»

يستمتع أهالي الإسكندرية، بفصل الخريف، حيث الاصطفاف بطول سور كورنيش الإسكندرية، من أجل التنزه والاستمتاع بالطقس الخريفي الهادئ، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح الباردة الخفيفة، إضافة إلى انخفاض الرطوبة العالية مع محاولة مشاهدة منظر سماء المدينة الجمالي الخلاب ولحظة غروب الشمس، والتي هي واحدة من المناظر الطبيعية الجمالية في المدينة الساحلية، التي يحرص الإسكندرانية على مشاهدتها في فصلي الشتاء والخريف.

فسحة الإسكندرية على الكورنيش

التواجد على سور الكورنيش مع تناول المثلجات وغزل البنات أو الحمص أو الذرة المشوي هي فسحة الإسكندرانية المفضلة، خاصة مع اعتدال الطقس وفي الويك إند، حيث تتواجد العشرات من الأسر على الكورنيش من أجل الاستمتاع ولعب الأطفال الصغار أمام البحر والتقاط الصور التذكارية.

قلعة قايتباي في الإسكندرية

وتعد ساحة قلعة قايتباي في منطقة بحري الإسكندرية، من أهم الفسح التي يفضلها أهالي المدينة الساحلية، حيث التواجد بالساحة أمام البحر لركوب الحنطور والتنزه على الكورنيش، إضافة إلى فسحة المركب الصغير، والتنزه حول القلعة وركوب العجل والخيل للأطفال، إضافة إلى شراء اكسسوارات البحر التي يتم بيعها من قبل البائعين المتجولين في ساحة القلعة.

حدائق كورنيش الإسكندرية

كما يتواجد الأسر داخل الحدائق العامة التي تتواجد على طريق الكورنيش أمام البحر كحديقة المنشية ومحطة الرمل وغيرها من الحدائق العامة التي تستقبل الأسر بأطفالها من أجل اللعب بالكرة وتناول الأطعمة الجاهزة التى تعد فسحة الإسكندرية بعيداً عن الكافيهات والمطاعم.

الإسكندرانية يعشقون الخريف

ويعد فصل الخريف من فصول السنة الأربعة المحبوبة لدى الإسكندرانية بسبب اعتدال الطقس وحلول جو رطب، مع ارتفاع الموج في الشواطئ.