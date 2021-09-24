شواطئ الإسكندرية ترفع الريات الحمراء والصفراء بعد ارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن عدم استقرار حالة البحر مع ارتفاع الأمواج فى معظم الشواطئ، اليوم الجمعة، نظرا لنشاط الرياح وإنخفاض درجات الحرارة والرطوبة، وخصوصا بشواطئ العجمى ذات المواجهات الواسعة، والتي تشهد إقبال من قبل المصطافين وأهالي المدينة الساحلية للاستمتاع بمياه البحر، بالتزامن مع نسب إشغال متوسطة بالشواطئ في أول «ويك إند»، بفصل الخريف لعام 2021.

حالة بحر الإسكندرية اليوم الجمعة

ورفعت بعض شواطئ الإسكندرية، الرايات الحمراء والصفراء، بسبب ارتفاع موج البحر وحالة البحر غير المستقرة، لتحذير رواد الشواطئ، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء السباحة، خاصة شواطئ العجمي التي سجلت حوادث غرق أثناء موسم الصيف بسبب عدم تنفيذ تعليمات المنقذين والسباحة في أماكن مفتوحة دون حواجز للأمواج.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف في بيان لها اليوم، بشأن حالة البحر، على ضرورة الحذر من قبل رواد الشواطئ والإلتزام التام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج والسباحة داخل المناطق المحددة للسباحة الآمنة، مع عدم ترك الاطفال بمفردهم وارتداء العوامات.

نسب الإشغال في شواطئ الإسكندرية

وتراوحت نسب الإشغال في الشواطئ اليوم، ما بين ضعفية ومتوسطة، فيما أقبل الإسكندرانية على الشواطئ للاستمتاع بالطقس ونزول المياه، إضافة إلى وصول رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة من أجل توديع البحر قبل بداية العام الدراسي 2021 – 2022، وقبل نوات الأمطار وتقلبات الطقس التي يشهدها عادة فصل الخريف.