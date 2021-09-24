شواطئ الإسكندرية الأكثر أمانا رغم ارتفاع الأمواج.. تعرف عليها

رشحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عددا من الشواطئ التي تشهد هدوء في حالة البحر وحواجز للأمواج، داخل قطاعي شرق وغرب المدينة الساحلية، وذلك للنزول والاستحمام في مياه البحر والتنزه بأمان دون خوف من الغرق أو الخوف على الأطفال أثناء الاستحمام بسبب الرياح التي هبت على المدينة الساحلية اليوم، خلال أول «ويك إند» في فصل الخريف، مع المطالبة بالحذر وتنفيذ تعليمات المنقذين وعمال الشواطئ.

شواطئ الإسكندرية الأكثر أمانا للاستحمام

وأكدت سياحة الإسكندرية، في بيان، اليوم، إنه نظراً لما تلاحظ من رغبة المواطنين من أهالى الإسكندرية والمصطافين للتوجه للشواطئ للاستمتاع بالمياه، نرشح التوجه إلى الشواطئ التي تضم حواجز أمواج.

شواطئ الإسكندرية الهادئة نسبياً

-شاطئ إيناس حقي وهو شاطئ خدمة لمن يطلبها سعر تذكرة الدخول عشرة جنيهات، تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

- شاطئ إسحاق حلمي، من الشواطئ المميزة وسعر تذكرة الدخول 15 جنيها، تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

- شاطئ السرايا العام، سعر تذكرته خمسة جنيهات، تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

- شاطئ ميامي العام، سعر تذكرته خمسة جنيهات، تشمل الحصول علي كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

- شاطئ فريسكا وهو من الشواطئ المميزة وسعر تذكرة الدخول 15 جنيها، تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

- شاطئ محمود سعيد وهو من الشواطئ السياحية وسعر تذكرة الدخول 25 جنيها، تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.