وفد التنسيقية يشارك في احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير»

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة الفيوم، برفقة الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

وفد التنسيقية

وضم وفد التنسيقية، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكريم الكناني وشيرين فتحي ومحمد طه الحوشي وعمر مرزيان وحسن حجاب أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.

وتفقد الوفد إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة «مصر الخير»، بحضور الدكتورة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بالمؤسسة، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير»

وحرصت وزيرة التضامن ووفد التنسيقية، على تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، والاطلاع على أساليب الدراسة المتبعة للأطفال في تلك المدارس، كما تفقد الوفد إحدى عيادات مشروع «2 كفاية»، للاستماع إلى بعض تجارب السيدات بالمحافظة، والدور الذي يقمن به في توعية الآخرين بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» بمحافظة الفيوم، بمشاركة المحافظ ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر».

واختتم وفد التنسيقية الجولة بحضور فعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة، وتسليم عدد من المشروعات للمواطنين.