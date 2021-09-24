القبض على بائع متجول اعتدى على ابنه في الغربية: «سرقني»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على أحد الأطفال بمنطقة الصاغة بطنطا بمحافظة الغربية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه بائع متجول له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن الطفل المُشار إليه نجله، وعلل التعدي عليه بسرقته مبلغا ماليا منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.