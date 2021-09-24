رئيس التحرير

محمود مسلم

القبض على بائع متجول اعتدى على ابنه في الغربية: «سرقني»

كتب:

الوطن
07:30 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على أحد الأطفال بمنطقة الصاغة بطنطا بمحافظة الغربية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه بائع متجول له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن الطفل المُشار إليه نجله، وعلل التعدي عليه بسرقته مبلغا ماليا منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

6 خدمات للتجارة الداخلية متاحة بمكاتب البريد.. و7 جديدة قريبا

«الداخلية» توزع حقائب مدرسية على أبناء عزبة الهجانة بالقاهرة

الداخلية تتمكن من تنفيذ 85610 أحكام قضائية متنوعة وضبط 201 سلاح ناري

حقوق الإنسان في «الداخلية».. حصن الأمان وتوفير ترسانة الحقوق والحريات

الداخلية تنعى المشير طنطاوي: خالص العزاء للقوات المسلحة وأسرة الراحل