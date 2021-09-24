17 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية بقرى حياة كريمة

وقعت وزارتا التخطيط والبترول بروتوكول تعاون مشترك، لتمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، بتكلفة 17 مليار جنيه، ويهدف البروتوكول إلى إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن «حياة كريمة» في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.

4 ملايين وحدة سكنية مستهدفة لتوصيل الغاز الطبعي ضمن حياة كريمة

وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه، خلال العام المالي 2022/2021، حيث يسهم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» من 4% حالياً إلى 100% وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97%، و توفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيه سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام اسطوانات البوتاجاز.

توصيل الغاز الطبيعي لـ1413 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

وأوضحت وزارة التخطيط في بيان صادر عنها، أن البروتوكول الموقع ينظم آليه ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بقرى مبادرة «حياة كريمة» بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة، مضيفة أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة ، وهو ما سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالي القري و إزالة أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعوما فى موازنة الدولة.

«حياة كريمة» تضاعف معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية

كما أوضحت التخطيط، أن مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة تعطي دفعة كبيرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يرفع بدوره أجمالي الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعني أن أكثر من 70 مليون مواطن مصري سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعي كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.

وتعد مبادرة «حياة كريمة» مشروعا فريدا من نوعه تدعمه القيادة السياسية، يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصول الخدمات، ويمثل نموذج في التنمية تفخر به مصر أمام الدول، يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت اشراف مجلس الوزراء، بالتنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارت الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة، بما يضمن سرعة تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع.