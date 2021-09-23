«حياة كريمة» و«الاتصالات» تنظمان ندوة لنشر الوعي الرقمي بالغربية (صور)

عقدت مبادرة «حياة كريمة» اليوم، ندوة تثقيفية لمناقشة قضية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، في محافظة الغربية، بمضيفة عائلة سليمان بكفر السحيمية، وكفر حسين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي نهاية الندوة تم تسجيل عدد من الحضور لهذه الدورات وفتح باب النقاش.

التمكن الإقتصادي الرقمي ضمن محاور الندوة

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة» في بيان صادر عنها اليوم، أن الندوة تناولت عدة موضوعات على ثلاثة محاور، كالتالي:

1ـ محور نشر الثقافة الرقمية، ويهدف إلى محو الأمية الرقمية، ونشر الوعي الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية، من أجل تحقيق الشمول الرقمي للفئات المستهدفة، ويشمل في طياته عقد ندوات التثقيف المالي والرقمي، ومحو الأمية الرقمي، والمواطنة الرقمية، وخدمات الحكومة، وأساسيات التحول الرقمي.

2ـ محور المهارات الرقمية، ويهدف إلي تدريب طلاب المدارس والجامعات على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور التكنولوجي، ويشمل الحاسب الآلي والإنترنت، البرامج والتطبيقات المكتبية، والأمن السيبراني.

3ـ محور التمكن الاقتصادي الرقمي، ويهدف إلى تأهيل الطلاب والخريجين من أبناء القرى المستهدفة للعمل الحر والتدريب والشمول المالي والدفع الإلكتروني ونقل المهارات والتجارة الإلكترونية، ويشمل البرامج والتطبيقات المكتبية المتقدمة، مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، والتسوق الرقمي، والمهارات الوظيفية والحياتية،و والشمول المالي، وريادة الأعمال، وإدارة الأعمال، والعمل الحر.

المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا بـ«حياة كريمة»

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر الموقع الرسمي لها، المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا في حياة كريمة، وهي كالتالي:

ـ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه.

ـ انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.

ـ انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة الفصول بالمدارس.

ـ الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة، لسد احتياجات الرعاية الصحية.

ـ سوء أحوال شبكات الطرق.

ـ ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.