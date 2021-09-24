المنشآت الفندقية: أسعار البرنامج السياحي لمصر سترتفع بداية من نوفمبر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من شهر نوفمبر المقبل ستبدأ الفنادق في بيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة والآثار لبيع الغرف الفندقية، بحيث تباع الغرفة الفندقية بالفندق فئة الـ 5 نجوم بمبلغ 40 دولارا في اليوم، وبالفندق فئة الـ 4 نجوم بـ 28 دولارا في اليوم، مضيفا أنه بداية من نوفمبر المقبل ستبدأ الجهات المحاسبية مثل مصلحة الضرائب في محاسبة الفنادق وفقا لهذا السعر.

بيع المنتج السياحي المصري بسعر عادل

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أن تحديد سعر أدنى لبيع الغرف الفندقية يعتبر خطوة مهمة في بيع البرنامج السياحي المصري بالسعر العادل له وبما يتوافق مع الإمكانات السياحية التي تمتلكها مصر، موضحا أن الفترة المقبلة ومع زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم فإن أسعار بيع الغرف الفندقية سترتفع بشكل تلقائي.

وتابع «سعر 40 دولارا كحد أدنى لبيع الغرفة بفندق 5 نجوم يعتبر ضئيلا للغاية إلا أنه سيزيد مع ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر».

القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

وأوضح أن وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية سيقضي على ظاهرة حرق الأسعار بشكل نهائي ويضع المقصد السياحي المصري من جديد على خارطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الدول السياحية فى العالم، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المصري بدأ منذ فترة العمل على استهداف السياح من ذوي الإنفاق العالم والاعتماد على سياحة الكيف وليس الكم بالنسبة لأعداد السياح الوافدين لمصر.

المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وبعد مراجعة تطبيق الفنادق للمعايير الفندقية الجديدة لتصنيف الفنادق منحت العديد من المنشآت الفندقية درجة نجومية أعلى من الدرجة الموجودة بها حاليا، حيث ارتفعت بعد الفنادق من فئة الـ 3 نجوم إلى فئة الـ 4 نجوم، كما ارتفع تصنيف بعض الفنادق من 4 نجوم إلى 5 نجوم وذلك بعد تواجد المعايير اللازمة لذلك، فيما منحت الوزارة فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الفنادق التي لم تنفذ كل معايير التصنيف قبل تخفيض درجة نجوميتها.