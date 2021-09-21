«المنشآت الفندقية»: جاهزون لاستقبال الزيادة في أعداد السياح خلال الشتاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال الزيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر أن الغرفة لم تطلب من وزارة السياحة والآثار زيادة نسب استقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية لـ100% من السعة الاستيعابية للفنادق، مضيفًا «تستقبل الفنادق حاليا الزبائن بنسبة 70% من السعة الإستيعابية للفندق، وفقا لتعليمات التشغيل الصادرة من الحكومة في إطار خطتها للحد من انتشار فيروس كورونا».

استمرار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغرفة شددت على كل فنادق الجمهورية بضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلًا عن ضوابط التشغيل، لافتا إلى أن المنشآت الفندقية المصرية آمنة صحيا وتطبق معايير السلامة والأمان العالمية.

زيادة أعداد السياح خلال الشتاء

وأشار «عاقل» إلى أن الموسم السياحي الشتوي الذي سيبدأ أكتوبر المقبل سيشهد زيادة في أعداد الرحلات السياحية الوافدة من كل من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وبريطانيا، وكل مؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية تشير إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيكون الأعلى في أعداد السياح الذين تستقبلهم المدن السياحية المصرية، سواء الشاطئية أو الثقافية والأثرية.

تطعيم العاملين بالسياحة

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن كل العاملين بالمدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء حصلوا على جرعتي التطعيم الخاصة بلقاح كورونا، وكذلك الأمر للعاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، فيما حصل العاملون بفنادق الصعيد على الجرعة الأولى من التطعيم، بينما يتم حاليا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وذكر «عابد»، أن حصول العاملين على هذه التطعيمات سيكون له تأثير إيجابي كبير على الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بدأت أبريل الماضي بتطعيم العاملين بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.