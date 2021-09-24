جومانا مراد ترتدي الأسود في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها

ظهرت الفنانة السورية، جومانا مراد، بالزي الأسود، في أول ظهور لها في حفل تكريم الفنانين في المركز الكاثوليكي، المقام حاليا بحضور عدد من النجوم.

أول ظهور لجومانا مراد بعد وفاة ابنتها ديانا

ويُعد هذا الظهور هو الأول لجومانا مراد، منذ وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أشهر بعد صراع مع المرض رغم كونها طفلة.

كان الأب بطرس دانيال، قد بدأ حفل التكريمات اليوم بكلمة قال فيها «بسم الله الواحد خالق ومحب كل البشر، المعلم سأل التلاميذ إزاي أميز بين بداية النهار ونهاية الليل فبدأ التلاميذ يجاوبوا، بس مقتنعش، وقال: أقدر أقول إن النهار طلع لما أقول إن النهار طلع، لما أشوف فيه كل مجموعة ليا أخ وأخت».

بطرس دانيال: بشكر دولة الإمارات العربية

وأضاف: «بشكر كل الحضور وبشكر دولة الإمارات وفي الجلسة الأولى من مهرجان نحو حياة أفضل، ففي هذا المبنى وفي هذا المسرح وقف رواد الفن والمسرح، وقفوا ليتسلموا جوائزهم الأولى، وفاتن حمامة تسلمت الجائزة الأولى لها على خشبة المسرح الكاثوليكي، واليوم نتيح الفرصة للشباب، وكل الشكر للجنة التحكيم وهم جومانا مراد وسعد هنداوي وغادة جبارة ولقاء الخميسي، وهذه اللجنة كونت إطار تسير عليه كل اللجان في الدورات الجديدة في السنوات المقبلة».

جومانا تعلن وفاة ابنتها: إنا لله وإنا إليه راجعون

كانت جومانا، قد نشرت خبر وفاة ابنتها «إنستجرام» قائلة: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

وتابعت جومانا مراد: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد إنتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمدلله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنه يا أمي».