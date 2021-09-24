انطلاق فعاليات مؤتمر علوم الآثار بالأقصر الاثنين المقبل بحضور المستشار الإيطالي

تحت رعاية محافظة الأقصر، والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، تشهد محافظة الأقصر، افتتاح أولى فعاليات مؤتمر «علوم الآثار والتراث الثقافي والدراسات السياحية في مصر والوطن العربي»، يوم الإثنين المقبل، في ظل حضور المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة ديفيد سكالماني، ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، كما تنظم المؤتمر مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، بمشاركة اتحاد الأثريين المصريين.

تنظيم فعاليات المؤتمر من 27 لـ 29 سبتمبر

وتُنظم المؤسسة أولى فعاليات المؤتمر الدولي، خلال الفترة من 27 إلى 29 من سبتمبر الجارى، في محافظتي الأقصر والقاهرة، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، فضلًا عن مشاركة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ومنظمة السياحة العالمية، وكذلك جامعة جوته بألمانيا، حيث يستعرض المؤتمر أهم القضايا الأثرية والخاصة بالتراث الثقافي السياحي داخل مصر وفي أنحاء الوطن العربي.

العلاقة بين المعتقدات القديمة والعصور الإسلامية

ويُناقش المؤتمر، العلاقة بين الآثار والمعتقدات القديمة منذ عصور طويلة وحتى العصر الحديث في مصر والدول العربية، فضلًا عن أهم المعتقدات والدراسات في خلال العصر الإسلامي والقبطي واليوناني الروماني، وأهم أعمال الترميم، كما يُناقش اللغات المصرية القديمة وأهم التقنيات الأثرية، والقضايا الخاصة بالفنون والتراث، وموضوعات خاصة بالتراث العمراني والإنشاءات المعمارية، والعلوم الكونية.

ويهدف هذا المؤتمر، إلى تقوية العلاقة بين الروابط البحثية بين الباحثين في التخصصات المختلفة وكذلك مجالات الآثار، فضلًا عن الدراسات السياحية داخل مصر والدول العربية، من خلال عقد عدة لقاءات بين الأكاديميين والباحثين من الداخل والخارج في مختلف المجالات.