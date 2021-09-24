بدء الدراسة بكلية طب الأقصر في العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر خلال العام الدراسي الحالي، من خلال نظام التحويل من السنة الدراسية الأولى لعدد 50 طالبا من طلاب كلية الطب.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح صحفي، أن كلية الطب بجامعة الأقصر حصلت على موافقة اللجنة الثلاثية التي زارت مقر الكلية الأربعاء الماضي، وأشادت اللجنة بمستوى التجهيزات داخل الكلية ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الحالي عقب الحصول على موافقة المجلس الأعلي للجامعات.

لجنة ثلاثية تزور كلية الطب

ورافق عضو مجلس النواب، اللجنة الثلاثية يوم الأربعاء الماضي، في زيارة لمقر كلية الطب والتي تقع في مدينة طيبة، لمتابعة تجهيزات الكلية بهدف استقبال الطلاب الجدد من خلال نظام التحويل عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة، حيث أعرب عضو مجلس النواب، عن تقديره للجهود المبذولة من من قبل محافظ الأقصر لبدء الدراسة بالكلية في جامعة الأقصر فضلًا عن دوره في النهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة.

لجنة من «التعليم» تتابع تجهيزات كلية الطب

يذكر أن لجنة قطاع التعليم الطبي بالجامعات زارت كلية الطب يوم 26 أغسطس، لتقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية، تمهيدًا لبدء الدراسة بها العام الحالي، في ظل تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس فضلًا عن معاونيهم داخل الكلية، وخلال زيارتها أشادت اللجنة بالإمكانات المادية والبشرية لكلية الطب وكذلك تجهيزاتها النهائية.