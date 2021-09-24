القبض على شخصين ينقبان عن الآثار في منطقة جبلية بمنشأة ناصر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على منقبين اثنين عن الآثار بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين مقيمان بدائرة القسمن بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترا، وأدوات ومعدات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.