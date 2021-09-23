حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة «أبو الجود» بمحافظة الأقصر

أطلقت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات العشوائية الكائنة أسفل منطقة كوبري أبو الجود والتي تضمنت أكشاك مختلفة ومتنوعة لباعة متجولين متنقلين، بقيادة محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، وبالتنسيق مع اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، وقد تواجد اللواء أحمد الراوي مساعد مدير الأمن، وخالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالمحافظة خلال أعمال الحملة.

إزالة الإشغالات بمنطقة أبو الجود

أزالت الحملة جميع الإشغالات العشوائية الكائنة في منطقة أبو الجود وتحديدًا أسفل الكوبري، حيث استمرت هذه الإشغالات لعدة سنوات مما أدى إلى حالة من الزحام والتكدس بهذه المنطقة، وانتشار المخلفات والقمامة في المنطقة، بالتالي أثر على الشكل العام والمظهر الجمالي لمحافظة الأقصر السياحية.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة عدم التصدى لجميع أنواع الإشغالات وكذلك عدم التهاون بشكل عام في حق الدولة المصرية، كما يأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ومدير الأمن بمواجهة جميع أعمال التعديات على الأراضي التابعة للدولة، مع تكثيف المجهودات لرفع جميع الإشغالات في جميع الشوارع.

تنفيذ 68 قرار إزالة أسفل كوبري أبو الجود

نفذت حملات الإزالة قرارات إزالة بلغ عددها 68 قرارا في المنطقة، خاصة بعد إجراء قرعة علنية سلفًا لتقنين أوضاع الباعة الجائلين أسفل الكوبرى بمنطقة أبو الجود، مع توفير محلات بديلة لهم في السوق الحشري، عقب انتهاء المهملة الرسمية المحددة والتي بلغت 15يومًا، حيث تمت الحملة بالتعاون مع عدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء ونوابهم.