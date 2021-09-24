االآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة قريبا

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه سيتم الكشف قريبا عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، رافضا إعلان موعد الكشف الأثري بالتحديد، وذلك لأن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار لا زالت مستمرة في أعمال الحفائر حتى الآن، موضحا أنه فور الانتهاء من أعمال الحفائر التي تتم حاليا، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد الكشف الأثري وعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيله.

منطقة آثار سقارة لم تتعرض للسرقة من اللصوص

ونفى «الوزيري» في تصريح لـ«الوطن» ما تردد عن قيام بعض اللصوص بالتنقيب على الآثار بشكل غير قانوني في منطقة صحراوية مهجورة، خلف المناطق المأهولة لمنطقة سقارة الأثرية ما أدى إلى الكشف الأثري الذى سيتم الإعلان عنه قريبا، موضحا أنه كلام عار تمام من الصحة وأن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار تعمل منذ فترة على الكشف الجديد.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الأسبوع الماضي الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد فترة ترميم استغرقت نحو 15 عاما، وتكلفت نحو 130 مليون جنيه شملت هرم سقارة والمقبرة.

يشار إلى أن مشروع ترميم هرم سقارة والمقبرة الجنوبية بدأ عام 2006 وشمل مشروع ترميم معماري دقيق في منتهى الأهمية لإنقاذ هذا الأثر الذي يعتبر أقدم بناء حجري في العالم وهو هرم زوسر، والمقبرة الجنوبية تقع في الركن الجنوبي الغربي من مجموعة الملك زوسر الجنائزية التي تعد أقدم بناء حجري في العالم القديم وتعود لعصر الأسرة الثالثة في الدولة القديمة، واكتشفها الأثري الإنجليزي سيسيل مالابي فيرث عام 1928، وتتكون المقبرة الجنوبية من فوهة بئر تبلغ مساحته 7.5 متر * 7.5 متر بعمق 31 مترا، وذلك في تعديل لعمق المقبرة المسجل في المراجع والكتب هو 28 مترا.