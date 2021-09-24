تفاصيل خطة مسجل خطر لقتل طفل وسرقة التوك توك قيادته: «عملت عيان وكان شهم»

اعترف مسجل خطر، يُدعى «ج. ع»، 42 سنة، بقتل طفل يُدعى «خالد»، 15 سنة، بالاشتراك مع زوجته، في منطقة الوراق بالجيزة، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات، بأنه عاطل عن العمل، و«المباحث واخدة بالها مني، ومش عارف أتحرك»، فأشارت عليه زوجته، بفكرة سرقة «توك توك» من أحد الأطفال المنتشرين في المنطقة.

المتهم: مراتي هي اللي رسمت الخطة

«مراتي قالت لي نشوف توك توك راكبه عيل صغير، ونقتله وناخد التوك توك»، مشيرًا إلى أنه أوقف التوك الذي يقوده المجني عليه، وادعى أنه مريض، «عملت عيان وهو صدق»، وأكد له أنه يرافق زوجته لشراء مفروشات لزواج ابنته، وطلب منه مرافقتهما في عدة أماكن لشراء مفروشات لتجهيز ابنته للزفاف: «كان عيل طيب وشهم، وقالي تحت أمرك».

المتهم: خنقناه بحبل واستولينا على هاتفه وسرقنا التوك توك

وأضاف المتهم، أنه أوقف الطفل في الطريق بحجة إنه مصاب بالدوار ثم خنقه بحبل واستولى على هاتفه، ونقله في المقعد الخلفي بجانب زوجته، ثم قاد الـ«توك توك» إلى كوبري الساحل، وعندما هدأت حركة المرور قام بنقل الطفل مع زوجته خارج التوك توك، وحملاه وألقياه في النيل، ثم فرا هاربين بالتوك توك لبيعه.

العثور على جثة الطفل بجوار المعدية

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغ بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية بدائرة القسم، وتبين أنها لأحد الأشخاص المجهولين، ولم يُعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية، وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه سائق «توك توك» مُبلغ بغيابه بقسم المنيرة الغربية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمين بمنطقة إمبابة.

المتهمان: رميناه في النيل من فوق كوبري الساحل

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول أنه اختمرت في ذهنهما خطة لاستدراج أحد سائقي مركبات «التوك توك» من صغار السن وقتله والاستيلاء على المركبة قيادته، حيث قاما باستيقاف المجني عليه، بزعم توصيلهما لمسكنهما لنقل المفروشات، ولدى وصولهما قاما باستدراج المجني عليه إلى داخل المنزل بحجة نقل بعض المفروشات، ثم غافله المتهم الأول وأجهز عليه خنقا بحبل حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول، ثم قام هو وزوجته بإلقاء جثته من أعلى كوبري الساحل.

حبس المتهمين

وتمكنت القوات الأمنية بإرشاد المتهمين من ضبط مركبة «التوك توك»، وأضافا بتصرفهما في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه والهاتف المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.