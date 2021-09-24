370 ألف سيارة تعمل بالغاز.. وتصل 620 ألفاً فى 3 سنوات

نجح قطاع البترول والغاز فى مصر فى تحقيق إنجازات ملحوظة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى المضغوط + البنزين)، خلال السنوات القليلة الماضية، فمنذ عام 2018 استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية تغيير خريطة وقود السيارات فى مصر، وحدثت طفرة كبيرة فى أعداد السيارات التى يتم تحويلها بشكل سنوى.

وكان عام 2018 هو نقطة تحول فى أعداد السيارات المحوَّلة بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، حيث ارتفعت أعداد السيارات التى يتم تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعى المضغوط بشكل كبير جداً؛ فتم تحويل 33 ألف سيارة، مقابل 14 ألف سيارة فى العام السابق له. وتسعى الوزارة لتحقيق معدلات أكبر فى تحويل السيارات، وهو ما يخفف العبء المالى لاستيراد الدولة الوقود من الخارج لتلبية احتياجات السوق، فخلال العام المالى 2020-2021 استطاعت الدولة تحويل نحو 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، مقارنة بسنوات كان يتم فيها تحويل 7 آلاف فقط.

إضافة 27 مركز تحويل من البنزين إلى الغاز في العام المالي 2020-2021 مقارنة بنحو 7 مراكز فقط العام الماضي.. والإجمالي وصل 105 حتى الآن

وفى هذا الإطار، حدث إقبال كبير على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث ارتفع إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز إلى نحو 370 ألف سيارة، وتعمل وزارة البترول على تحويل عدد أكبر من خلال المبادرة القومية لإحلال السيارات، التى تستهدف إحلال وتحويل نحو 250 ألف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للتوجه نحو استخدام الغاز كوقود للسيارات، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات. وبالتوازى، تعمل الوزارة كذلك على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، ففى العام المالى 2020-2021 تمت إضافة 27 مركز تحويل، مقارنة بنحو 7 مراكز تحويل فقط العام الماضى، حيث يصل الإجمالى إلى 105 مراكز تحويل لخدمة الراغبين فى التحويل على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.

وشهدت خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف أنحاء الجمهورية معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة بشكل يومى بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، بهدف الوصول بعدد المحطات التى تؤدى هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر بالوزارة، لـ«الوطن»، إنه يوجد أكثر من 400 محطة تؤدى خدمة التموين بالغاز حالياً لمستخدمى المركبات، حيث تضاعفت أعدادها فى غضون أشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، ما أسهم بقوة فى تشجيع مستخدمى المركبات على استخدام الغاز كوقود أساسى، علاوة على تحفيز المزيد من راغبى التحول لاستخدام الغاز، وذلك من خلال مبادرة الإحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز، ومن خلال التحويل فى المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة.

مصادر: محطة التموين المتنقلة قادرة على خدمة 500 عربة كل 12 ساعة.. وترتفع قدرتها إلى 1000 مع إعادة ملء الخزانات

وأضافت المصادر أن «قطاع البترول بدأ لأول مرة فى العام الحالى التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال الوجود فى مناطق حركة الجمهور، وذلك لإتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنباً إلى جنب مع محطات التموين الجارى التوسع فى إنشائها حالياً فى محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح». وتتميز المحطة الواحدة وفق المصادر بقدرتها على تموين نحو 500 سيارة كل 12 ساعة وترتفع إلى 1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء لخزانات المحطة المتنقلة.

كما يتم العمل فى الوقت الحالى على إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور، خاصة المناطق التى لا توجد بها حالياً خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها. وتتميز المحطات المتنقلة بالقدرة على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضاً للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.