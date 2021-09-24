أسماء الفائزين بمسابقة «عزة عارفين للبحوث»: الجائزة الأولى 2500 دولار

أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفرو آسيوي، أسماء الفائزين بـ«مسابقة عزة عارفين للبحوث»، التي أعلنتها اللجنة المنظمة.

والفائزون في المسابقة، هم:

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 2500 دولار: ياسمين القاضي- الاتحاد العام العربي للتأمين.

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 2000 دولار: هاني الكردي – شركة APEX – الاردن.

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 1500 دولار: إيريني أيمن- كلية التجارة جامعة القاهرة.

منح الفائزين بالإضافة إلى الجوائز المالية شهادات تقدير

وتم منح الفائزين، بالإضافة إلى الجوائز المالية، شهادة تقدير من اللجنة العليا لـ«مؤتمر شرم راندفو الثالث 2020».

وكان موضوع البحث في المسابقة يتمثل في أحد محاور المؤتمر التالية:

- استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين.

- دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

- دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين.

- التمييز في تطوير نماذج الأعمال: التحديات والحلول.

- قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد «كوفيد 19».

20 متسابقا تقدموا للمسابقة

كان قد تقدم للمسابقة 20 متسابقا من العاملين والمهتمين بصناعة التأمين، وقام بتحكيم المسابقة اثنا عشر محكّما من خبراء صناعة التأمين في مصر والعالم، وتم اختيار أفضل ثلاثة بحوث لتكريم الفائزين في احتفالية تقام في نهاية المؤتمر.

تكريم الفائزين الثلاثة في المسابقة

وتم تكريم الفائزين الثلاثة في الحفل الختامي للملتقى، وقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بمنح الفائزين التسجيل المجاني في المؤتمر، وإقامة مجانية خلال الأيام الرسمية لانعقاد المؤتمر.

يذكر أن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن مظلة التأمينات داخل مصر تغطي من 40 مليون إلى 45 مليون فرد، يتعاملون مع قطاع التأمين، مشيرا إلى أن حجم أقساط التأمين في 30 يونيو 2021، وصلت إلى 45 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام الماضي الذي كان 40 مليار جنيه.

وأشار عمران، إلى أن حجم استثمارات شركات التأمين وصلت 18.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 17% عن السنوات الماضية.

وقال عمران، إن هيئة الرقابة المالية مطمئنة على قدرة شركات التأمين في خدمة الاقتصاد المصري، وإنها تقدم منظومة متكاملة لخدمة المخاطر.