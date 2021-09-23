نجوم يطمئنون على ماجدة الرومي بعد سقوطها على المسرح: «سلامة قلبك»

أثار سقوط ماجدة الرومي على مسرح مهرجان «جرش» في الأردن حالة من الذعر لدى جمهورها، وذلك بعد تعرضها لحالة إغماء بسبب انخفاض ضغط الدم، مما تسبب في وقف الحفل لما يقرب لـ 10 دقائق، قبل أن تعود وتستكمل الحفل مرة أخرى.

شقيق ماجدة الرومي يكشف سبب سقوطها على المسرح

وكشف عوض الرومي، شقيق ماجدة ومدير أعمالها في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن سقوط ماجدة الرومي على المسرح يرجع إلى انخفاض ضغط الدم لديها، وأنها لم تتناول الطعام حيث انشغلت بالبروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل، مؤكدًا أنها أصبحت بصحة أفضل واستكملت الحفل بشكل جيد.

لحظة سقوط ماجدة الرومي على المسرح

وانهالت التعليقات من كبار النجوم والجمهور للاطمئنان على صحة الفنانة ماجدة الرومي بعد سقوطها على المسرح، من بينهم الفنانة يسرا التي حرصت على الاطمئنان على صحتها، وفقا لما نشرته عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «الحمد لله إن أنا أطمنت عليكي وإنك بألف خير.. الله لا يحرمنا من صوتك ولا من وجودك في حياتنا».

وغردت الفنانة الإماراتية أحلام في تدوينه عن محبتها لماجدة الرومي، «يهنينا بسلامتك يا عظيمة، ماجدة الرومي أنت في قلبنا كلنا وبندعي لك لأنك قطعة من القلب.. أنا كتير بحبك».

بينما تمنى الفنان وائل الجسار دوام الصحة للفنانة اللبنانية، قائلا في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «ألف الحمد الله على السلامة.. ما بيلبقلك إلا الصحة، النجاح ومحبة الناس، محبتي لكبيرة للسيدة ماجدة الرومي»، بالإضافة إلى الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، الذي غرد «ماجدة الرومي سلامة قلبك».

وعلق المذيع اللبناني وسام حنا، على سقوط الفنانة الكبيرة بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها على المسرح، قائلا: «سلامة قلبك يا عيون وقلب لبنان أنتِ».