سمير صبري يتبرع بكل ملابسه الاستعراضية لمسرح البالون «حفظها في ثلاجات»

عبر الفنان القدير سمير صبري، عن سعادته بتكريمه في حفل «دير جيست»، قائلا: «فخور جدًا بالمشوار الطويل، وسعيد اليوم بالتكريم، بحس أن المشوار مكنش رايح من غير ما حد يقول الله أنت عملت حاجة حلوة».

حققت كل حاجة في مشوار حياتي عدا حاجتين

وأضاف «صبري»، خلال لقاء ببرنامج «ليالي TEN»، المذاع على شاشة قناة TEN، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، الجمعة، أنه حقق حلمه في مشوار حياته، وذلك من خلال الغناء والتمثيل والإذاعة والسينما.

وتابع سمير صبري: «ألف حمد وشكر، ربنا حقق لي كل الأشياء الجميلة التي كنت أحبها، فمنذ الصغر كنت أحب الغناء فغنيت، وكنت أحب الاستماع للإذاعة فأصبحت أنا المتكلم في الراديو، وكنت أحب مشاهدة الأفلام في السينما فوجدت نفسي على الشاشة مثل النجوم الذين كنت أعشقهم، ولكن ينقصني في مشوار حياتي ولم أحققه هما الستر والصحة».

وكشفت الإعلامية بوسي شلبي عن تبرع الفنان سمير صبري لمسرح البالون لكل ملابسه الاستعراضية هو وفرقته، متابعة: «الخبر دة عرفته من الكواليس».

وأوضح الفنان سمير صبري، أن مسرح البالون منذ إنشائه شاهد فيه روائع ومسرحيات موسيقية رائعة، مثل «وداد الغازية» لهدى سلطان وعادل أدهم، وكذلك «حمدان وبهانة» و«مصر في ألف عام».

وتابع: «شاءت الظروف أني أمثل على خشبة مسرح البالون منذ 10 سنوات (قطط الشوارع)، وبالتالي أحببت مسرح البالون والمجهود الذي يبذله عادل عبده لإنجاح هذا المشروع، وكنت أمتلك ملابس احتفظ بها في ثلاجات».

واستكمل: «فكرت في التصرف فيها، وإهدائها لخشبة المسرح الذي وقفت عليه واحترمتها وأحببتها، وشاهدت فيها علي إسماعيل يقود الفرقة الموسيقية لفرقة رضا، وشاهدت فريدة فهمي وهي ترقص مع محمود رضا، وشاهدت الفرقة القومية للفنون الشعبية، كل ذلك مر في مخيلتي».

طلبت من وزارة الثقافة بالتبرع بكل ملابس فرقتي لمسرح البالون

وواصل: «طلبت من وزارة الثقافة بالتبرع بكل ملابس الفرقة وهي كثيرة للغاية وصناعة مصرية وتكلفتها مرتفعة، وأنا سعيد بأنها انتهت في مسرح البالون وأرجو منهم الاهتمام بها».