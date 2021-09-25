القصة الكاملة لإنقاذ يد شاب انزلقت في مفرمة لحوم.. استغرقت 7 ساعات

استطاع فريق طبي في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، في إنقاذ يد شاب في العقد الثاني من حياته، مقيم قرية ابيار، مركز كفرالزيات، من البتر بعد انزلاق كف يده في مفرمة لحوم أثناء عمله وقيامه بفرم لحوم بها، ونجح الفريق الطبي في توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكة وتثبيت عظام كف اليد والأصابع، وتوصيل جميع الأوردة المفصولة، وحياكة الجلد ومتابعة كفاءة الدورة الدموية، حتى عاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.

رجال الدفاع المدني يستخرجون يد الشاب في 3 ساعات

بقيادة اللواء على أبو الدهب، رئيس قوات الدفاع المدني بالغربية، نجح رجال الدفاع المدني من استخراج يد الشاب البالغ 18 عاما، مقيم بقرية ابيار، مركز كفرالزيات، وذلك بعد تلقى شرطة النجدة بلاغا بالواقعة، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، وانتقل فريق من الدفاع المدني إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، وتم التعامل مع الواقعة بكل حذر، واستخدام صاروخ كهربائي وتطقيع المفرمة من حول كف الشاب، واستخراج يده مع الحفاظ على عدم وصول الصاروخ إلى كف الشاب وعدم تعرضه لأي أذى، وخاصة أن حرارة الصاروخ قد تؤثر على عودة عمل الشرايين مرة ثانية، واستمر عمل فريق الدفاع المدني 3 ساعات حتى تمكنوا من استخراج يد الشاب بشكل ناجح.

عملية جراحية عاجلة استغرقت 4 ساعات

بشكل فوري عمل مستشفى طنطا الجامعي على تجهيز غرفة العمليات استعدادا لإجراء عملية الجراحة للشاب فور انتهاء فريق الدفاع المدني من استخراج يده من المفرمة، وتم تشكيل فريق طبي على أعلى مستوى يضم خبراء من أقسام جراحة التجميل والتخدير والجراحة والعظام والتمريض، وتم إدخال المريض عصر يوم العملية واستمر في غرفة العمليات 4 ساعات، تم خلالها توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكة وتثبيت عظام كف اليد والأصابع وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وحياكة الجلد ومتابعة كفاءة الدورة الدموية وعاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.

المريض تجاوز المرحلة الخطر

وقال الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، إن المريض تم نقله من غرفة العمليات إلى العناية، ويتلقى رعاية طبية متكاملة، وأن حالته الصحية في تحسن، وتم تجاوز مرحلة الخطر.

تكريم الفريق الطبي

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنه يتقدم بالشكر إلى الفريق الطبي والقائمين على مستشفيات جامعة طنطا، وذلك لما قدموه من إنجاز طبي جديد في إعادة كف يد شاب، وأن هذا ليس جديدا على جامعة عريقة بمستشفياتها تستقبل يوميا أكثر من 4 آلاف حالة من محافظات الدلتا لعلاجهم، وأنه قرر تكريم الفريق الطبي في مجلس الجامعة القادم، وذلك بهدف التشجيع والحماس على استكمال مثل هذه الإنجازات الطبية، مؤكدا أن كان جميع العاملين في مستشفيات الجامعة لا ينتظرون التكريم كونهم يعملون بهذا المستوى الرائع من منطلق أن هذا هو واجبهم، وعليهم أن يقدموه بشكل كامل.

وأضح أن الفريق الطبي ضم، من قسم جراحة التجميل الدكتور سمير غرابة مدرس جراحة التجميل، ومحمد الغزالى مدرس مساعد تجميل، وعلى عطا طبيب مقيم، وعبدالخالق سلام طبيب مقيم، تحت إشراف الدكتور إيهاب زايد رئيس قسم جراحة التجميل، ومن قسم العظام أحمد ناجى، تحت إشراف الدكتور أسامة عبدالوهاب رئيس قسم العظام، ومن قسم التخدير الدكتورة ريهام ذكي، والدكتورة رغدة محمد، تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، ومن التمريض سناء حماد، وجهاد محمد، وميرفت الأشقر، وسارة مسعد.