ريهام سعيد تنشر فيديو من داخل المستشفى وتطلب من الجمهور الدعاء لها

نشرت ريهام سعيد فيديو من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشكرت ريهام سعيد جمهورها ومتابعيها لدعائهم لها وسؤالهم عليها، وطلبت منهم الدعاء، حيث كتبت: «أنا مش عارفة اشكركوا أزاي على دعاءكم، أنا محتاجة دعاءكم جدا لحد بعد بكرة ميعاد الأشعة، ربنا يخليكوا ليه أنتوا بجد سند وضهر دعاء 40 غائب بيعمل فرق، والدعاء بيرد القدر جميلكوا عى راسي من فوق».

وكانت ريهام سعيد، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا خلال منشور عبر صفحتها قالت فيه: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية، شكرا يارب على حبك ليه، وشكرا على ابتلاءتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه».

وأضافت: «إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم، يارب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه»، مضيفة: «استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير».

وتابعت: «يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي . إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية، يا رب اشفيني وأقف جنبي وسهل عليه محنتي، أنا راضية بأي شئ، نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح، أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل، خلي بالكوا، الأذية دي وحشة قوي وهاتقعد لك في أعز ما عندك»، مختتمة «أرجو الدعاء بالخير ليه أيا كان هو إيه».