طليقة العريان تكشف تفاصيل الاعتداء على ابنها في لبنان: «كان هيتقتل»

كشفت هالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان، تفاصيل تعرض نجلها «عمر»، للاعتداء في لبنان، وذلك خلال منشور مطول عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت «هالة»: «الحمد لله رب العالمين على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر، وأحب أشكر مصر للطيران على تعاونها معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولا، أما بالنسبه لرفضي الرد على صحفيين، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها».

وأضافت: «ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرأة، يعني ابني مضربش حد على وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مرضيش يسلم على واحدة ف ادايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس، وفجأة خناقة مع عشرة، للأسف أني بقول رجالة، وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته، والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخانقوا معاه، وكان حيتقتل لولا ستر ربنا».

واستكملت: «حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقة في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذروا وكلمو عمر وطارق كتير وعندي المكالمات، وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن، وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات، وده حرام بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله وأصحابه، وإن شاء الله يتمم شفاءه على خير، وده أول كلام عن لساني، بعد الهري اللي حصل»، مختتمة: «وحسبي الله ونعم الوكيل ف أي حد اتسبب في أذى لابني».