تامر حسني يحيي حفلا «كامل العدد» في الإسكندرية «صور»

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا، حمل لافتة «كامل العدد»، في كلية آداب جامعة الإسكندرية، وسط إقبال كبير من الطلاب.

وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، منها «صعبة وأول مرة وكل مرة وبحبك وحلو المكان وعيش بشوقك واختراع ومبطلناش إحساس».

كليب صعبة

وطرح مؤخرا تامر حسني كليب أغنية «صعبة»، والذي حقق حتى الآن 55 مليون مشاهدة عبر حسابه على «يوتيوب»، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبدالرحمن شوقي وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير ومهندس ديكور محمد مصطفى وإنتاج حسام حسني ومدير التصوير جلال الزكي وإخراج تامر حسني.

كلمات أغنية صعبة

(في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز

أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة

جامدة، جامدة في الجمال والحسن

جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش

الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة

حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر

القلوب ما شاء الله انت صعبة نار في قلبي

نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك).

فيلم مش أنا لـ تامر حستي

مازال فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، يعرض في السينمات حيث حقق إيرادات مرتفعة منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كل من حلا شيحا، ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا، صبري عبدالمنعم، شيرين وكوكبة من النجوم.