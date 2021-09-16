تامر حسني لـ بسمة بوسيل بعد شائعات الانفصال: «مع العشق بسومي هانم»

وجه تامر رسالة رومانسية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» إلى زوجته بسمة بوسيل، بعد الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته.

ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلاً، «مع العشق العشق بسومي هانم».

بسمة ترد على شائعات الانفصال

كما حاولت بسمة زوجة تامر حسني الحد من تلك الشائعات وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، «انستجرام»، «يارب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش».

وأضافت «أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فاريت نراعي ربنا في مهنتنا ونبقي نتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها».

شائعات واجهت بسمة بوسيل وتامر حسني

وانتشرت خلال الأيام الماضية شائعات تفيد انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل، وخيانته لها بارتباطه بفتاة تدعي يارا، وظهرت مؤخراً معه في إحدى الحفلات الغنائية.

فنانات ظهرن في حياة تامر حسني بشائعات

لم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها شائعات من تلك النوعية، فقد ظهرت شائعة بشأن ارتباط تامر حسني بالفنانة شيرين، عام 2000 في ألبوم فري ميوزيك، ولكنه خرج ونفي الأمر.

وبعد النجاح الذي حققه تامر أيضًا مع الفنانة مي عز الدين بأجزاء فيلم «عمر وسلمي»، انتشرت شائعات وقتها بشأن ارتباطهما، خاصة بعد انفصال الأخيرة عن اللاعب محمد زيدان، ولكن خرجا الثنائي لينفيا الأمر.

كذلك الفنانة زينة، فقد انتشرت شائعة بخصوص ارتباط الفنان تامر حسني، بعدما قدمت معه أكثر من عمل فني منها «سيد العاطفي وكابتن هيما»، ولكن الثنائي نفيا الأمر.

أيضًا نور دياب، انتشرت شائعة بشأن ارتباط تامر بها بنور والتي حاول البعض اتهام بتسريبها لإظهار الفارق العمري الكبير بينهما.

الشائعات طالت فتاة من خارج الوسط الفني أيضا، حيث حدثت مشكلة بين تامر حسني وفتاة من خارج الوسط الفني منذ شهور، أدت إلى طلب بسمة بوسيل زوجته الانفصال عنه، ثم تدخل عدد من نجوم الفن للتوسط بينهما.