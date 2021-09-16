أول تعليق من بسمة بوسيل على شائعة زواج تامر حسني: «يا ريت نراعي ربنا»

خرجت بسمة يوسيل زوجة الفنان تامر حسني عن صمتها، بعد انتشار شائعات تفيد ارتباطه بفتاة تدعي يارا، ظهرت معه مؤخراً في إحدى الحفلات.

بسمة ترد على شائعات ارتباط تامر حسني بفتاة أخرى

وكتبت بسمة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عبر خاصية الاستوري بـ«انستجرام»، «يارب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش، أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فاريت نراعي ربنا في مهنتنا ونبقي نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها»، دون الإشارة بشكل واصح إلى ماهية الشائعة المتداولة.

شائعات عاطفية في حياة تامر حسني

ولاحقت عدّة شائعات عاطفية الفنان تامر حسني، بعد نجاح أحد أعماله الفنية أو إصدار ألبوم غنائي جديد، ومابين التجاهل والنفي، يؤكد تامر حسني باستمرار على حبه لزوجته بسمة بوسيل منذ زواجهما عام 2012.

يارا

ظهرت فتاة مؤخراً تدعي يارا، انتشرت بشأنها أخبار عن ارتباط تامر حسني بها، خاصة أنها ظهرت معه في آخر حفلاته الغنائية، وأحدثت ضجة كبيرة لدى رواد التواصل الاجتماعي.

وقالت الأخبار المنتشرة، إنَّ يارا السكري جمعتها صورة مؤخرا بـ تامر حسني، حيث ظهرت معه في مشهد صغير في فيلم «الفلوس»، وبعد الصورة بدأت الأخبار تنتشر حول ذلك الأمر، دون أن ينفي أو يؤكد الخبر.

والأمر ذاته حدث مع يارا السكري، هي الأخرى لم تعلق على الأمر حتى الآن، في الوقت الذي لم يلغ الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني متابعتهما لبعضهما البعض حتى الآن، مثلما حدث في المرة الأولى.

وخرجت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صمتها، بعد انتشار تلك الشائعة وقالت: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري»، فيما أكدت بتلك الكلمات أن تلك النوعية من الشائعات قد وصلت إليها.